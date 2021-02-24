Стерненко дали семь лет, в Украину прибыла первая вакцина, Минздрав обновил зоны карантина. Главное за день

24.02.2021, 0:16, Новости дня

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Стерненко присудили 7 лет и 3 месяца по делу о похищении

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Стерненко отрицает свою причастность, он писал, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не вмешивался в расследование по делу Стерненко, а также не предлагал активисту никаких должностей, как тот заявил а зале суда. Это опроверг адвокат Маси Найем, который защищает активиста в другом деле. По словам Найема, он лично был на встрече в 2019 году, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность. По данным СМИ, речь идет о должности в одесском СБУ.

В партии “Голос” объявили сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Сторонники активиста анонсировали акции протеста в 19 городах. В Житомире на акции пытались зажечь шины, полиция задержала двух человек.

В Киеве у здания Офиса президента, по данным hromadske, собралось около двух тысяч человек. Во время акции протеста произошли стычки между участниками акции и правоохранителями, был применен слезоточивый газ, несколько человек пострадали. По последним официальным данным, полиция задержала 17 человек.

Сторонники Стерненко объявили бессрочную акцию протеста в его поддержку.

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса

500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибыли в аэропорт Борисполь. 24 февраля вакцину будут развозить в регионы.

В Минздраве Украины сообщили, что в стране с 22 февраля зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля в стране начинает действовать карантин по уровням эпидопасности. Минздрав обновил список зон: две области “красные”, семь “оранжевых”, остальные “желтые”.

На Донбассе погиб украинский военный

Утром 23 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен. Погибшего звали Дмитрий Сардак, он получил несовместимое с жизнью осколочное ранение в результате обстрела со стороны боевиков. По подсчетам “ГОРДОН”, только в этом месяце на Востоке Украины погибли по разным причинам 14 украинских солдат.

Украинская разведка сообщает, что Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса новое подразделение снайперов.

Трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” объявили подозрение

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко, которого задержали 22 февраля, не позволив вылететь частному самолету, сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

“Каналы Медведчука” создали новый медиахолдинг

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что 100 человек создали медиахолдинг “Новости”, который пытается обойти санкции СНБО, введенные против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK из главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Ранее “Детектор медиа” сообщал, что соучредителями нового холдинга приглашают стать журналистов заблокированных каналов, “в качестве страховки от повторного закрытия”.

Нефтепровод, который СНБО поручило вернуть государство, передали “Укртранснафті”

Нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление” передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования.

В Грузии спецназ задержал главу партии Саакашвили

Силовики в Тбилиси задержали главу оппозиционного “Единого национального движения” Нику Мелию, взломав дверь партийного офиса.

Украина подала новое заявление против России в ЕСПЧ

Это уже девятое заявление Украины против России в Европейский суд по правам человека, оно касается практики РФ по устранению оппонентов российских властей как внутри страны, так и за рубежом.

Рада восстановила полномочия и.о. министров

Президент наложил вето на закон о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих, принятый еще 16 февраля, и предложил убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. Нардепы поддержали это предложение. По косвенным данным, эти правки были внесены ради врио министра энергетики Юрия Витренко. Его кандидатуру дважды за последние месяцы вносили в Раду на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, и дважды парламент ее отклонял.

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