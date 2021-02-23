 

Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

23.02.2021, 15:06, Новости дня
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также депутаты и сенаторы во вторник возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества.

Матвиенко в День защитника Отечества «почтила память погибших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В церемонии приняли участие первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов. «Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра», – уточнили в пресс-службе.

Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову вместе с руководителями думских фракций и депутатами, включая первого вице-спикера Александра Жукова и вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую, сообщили в пресс-службе Госдумы.



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