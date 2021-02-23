 

Лавров поздравил ветерана ВОВ Артеменко

23.02.2021, 23:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко с 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня Игнату Сергеевичу привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней – много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память», – сообщила Захарова в Facebook.

Она добавила, что стоит за Артеменко «горой» в ситуации с блогером Алексеем Навальным. «На его месте сегодня может оказаться любой фронтовик, партизан, работник тыла, блокадник. А вот на его место во время войны, как мы поняли, не каждый бы вызвался пойти Родину защищать», – отметила дипломат.

Напомним, Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / МИД назвал главную тему встречи Лаврова с иранским коллегой

17.11 / Россия осудила попытки ущемления права постоянных членов СБ ООН на вето

14.12 / “Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже” – Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет

21.02 / МИД Австрии о санкциях против России: «Не надо рубить сук, на котором сидишь»

27.08 / Тихановская озвучила условия для возвращения в Белоруссию

16.02 / В споре ФРГ и США вокруг «Северного потока — 2» наметился компромисс

17.09 / Румыния закупила у США комплексы Patriot

22.09 / FAZ – в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

08.02 / Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» РФ за блокировку оппозиционных СМИ

26.10 / Доклинические исследования украинской потенциальной вакцины от COVID-19 проводили в Турции и США – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска