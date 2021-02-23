Лавров поздравил ветерана ВОВ Артеменко

23.02.2021, 23:40, Новости дня

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко с 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня Игнату Сергеевичу привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней – много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память», – сообщила Захарова в Facebook.

Она добавила, что стоит за Артеменко «горой» в ситуации с блогером Алексеем Навальным. «На его месте сегодня может оказаться любой фронтовик, партизан, работник тыла, блокадник. А вот на его место во время войны, как мы поняли, не каждый бы вызвался пойти Родину защищать», – отметила дипломат.

Напомним, Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.