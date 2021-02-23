Акция в поддержку Стерненко. Под Офисом президента задержали 17 человек

23.02.2021, 23:22, Новости дня

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Полиция задержала 17 участников акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит 23 февраля под Офисом президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

“Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается”, – отметили в НПУ.

По информации правоохранителей, во время столкновений участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры.

“17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции”, – заявили в полиции..

Следователи полиции Киева открыли уголовное производство по ст. 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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