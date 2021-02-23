Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости»

23.02.2021, 22:47, Новости дня

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Подвергшиеся строгим ограничениям украинские каналы «112 Украина», News One и ZIK создали ООО «Медиахолдинг «Новости», учредителями которого стали 100 человек, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Запрещенная «Тройка Медведчука» (так Киев именует каналы, оказавшиеся под санкциями. ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», – сообщил Ткаченко, передает ТАСС.

Регистрация, по словам министра прошла 18 февраля.

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.