Адвокат Стерненко предложил Зеленскому заявить, что приговор для активиста – незаконный

23.02.2021, 21:38, Новости дня

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Участники акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая проходит 23 февраля под Офисом президента Украины, требуют, чтобы президент Владимир Зеленский высказал свою позицию по приговору, вынесенному сегодня одесским судом. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы сейчас здесь только для того, чтобы напомнить президенту Украины, если он гарант Конституции, он должен не как [пятый президент Украины Петр] Порошенко, выйти и сказать конкретно, какая у него позиция. Если не будет ответа президента, то это тоже ответ. Именно такая была позиция Порошенко, когда на Катю [Гандзюк] напали, а потом она умерла”, – заявил адвокат Стерненко Маси Найем.

Найем сказал, что активист не в СИЗО, где сейчас находится Стерненко, неизвестно.

“Тому, что Сергей сейчас не на свободе, радуются только пророссийские силы. Этот приговор – не про справедливость, а про то, что мы каким-то образом должны были отстаивать украинскую позицию. Если его посадят, у нас навсегда не будет права обороняться. Это тоже самое, что если бы мы судили людей, которые сейчас [воюют] на Востоке”, – отметил адвокат.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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