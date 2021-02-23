 

Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

23.02.2021, 21:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге.

«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL.

Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / НАК “Нафтогаз України” и “Укрнафта” погасили долги перед правительством Украины

01.09 / На российском телевидении покажут фильм-расследование о теракте в Беслане

22.12 / Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами “Большой семерки” и стран ЕС

06.01 / CNN – новый всплеск коронавируса грозит США «тотальным крахом» здравоохранения

31.07 / В похоронах Джона Льюиса участвуют три экс-президента США

28.07 / В Вашингтоне продолжается прощание с конгрессменом Джоном Льюисом

13.02 / 52% опрошенных украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса – опрос

18.09 / По данным о мошенничестве с имуществом семьи Баталова возбуждено дело

27.11 / В Украине очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

25.06 / Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска