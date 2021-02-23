Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

23.02.2021, 21:34, Новости дня

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В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге.

«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL.

Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.