 

В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

23.02.2021, 21:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС.

В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Сам себя выдал. В США задержали музыканта, исполнившего рэп о мошенничестве с банковскими картами

15.12 / Вакцинация от коронавируса началась в Канаде и ОАЭ

04.08 / В пяти штатах США проходят праймериз в Конгресс

04.12 / Путин назначил Чубайса на новую должность

10.12 / Собаки оказались не настолько умными, как о них думали

24.09 / СТРАНА – на Украине заметили в продаже футболки с Путиным и «вежливыми людьми»

06.07 / Назван эффективный напиток для диабетиков

03.08 / Ядерный реактор ледокола «Ленин» поднимут со дна океана

01.12 / ЕСПЧ присоединил к делу Украины против РФ иск Нидерландов

23.08 / Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деоккупации Крыма – Джапарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска