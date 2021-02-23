Львовский облсовет обратился к Зеленскому, Венедиктовой и Раде из-за ареста Стерненко

23.02.2021, 20:44, Новости дня

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Депутаты Львовского облсовета посчитали приговор, вынесенный активисту, экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергею Стерненко необоснованным и несправедливым. Об этом говорится в обращении депутатов на сайте областного совета от 23 февраля.

Депутаты решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, депутатам Верховной Рады и омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой пересмотреть решение. Обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии “Родина” Сергея Щербича, который является потерпевшим по делу, считают депутаты.

“Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей. Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование”, – отмечается в заявлении.

Депутаты выразили надежду на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции.

“И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине”, – сказано в тексте обращения.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Суд постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Украинский адвокат, партнер юридической фирмы “Миллер” Маси Найем подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы о переводе Стерненко. Найем считает, что пребывание Стерненко в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу для его жизни и здоровья.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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