Белый дом анонсировал новые санкции против России

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23.02.2021, 20:40, Новости дня
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США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые РФ недружественные шаги, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против РФ в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.

Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против РФ из-за приписываемой ей кибератаки

Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.



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