 

Украина решила выйти из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве

23.02.2021, 20:40, Новости дня
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Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», – цитирует указ РИА «Новости».

Кроме того, в указе поручается главе МИД страны уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.



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