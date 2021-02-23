Витренко пока не планирует возглавлять правительство: Возможно, через 10 лет

23.02.2021, 19:50, Новости дня

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Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ближайшее время не планирует возглавлять украинское правительство. Об этом он заявил в интервью сайту “Факты”, опубликованном 23 февраля.

Витренко попросили прокомментировать слухи о его возможном премьерстве.

“Для себя решил, что лет через 10 буду рассматривать возможность пойти в публичную политику, тогда и подумаю над таким вариантом, как стать премьер-министром. Сейчас ответственно заявляю: у меня таких планов и амбиций нет”, – ответил он.

Парламент дважды не смог назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики Украины, даже после того, как его кандидатуру призвал поддержать президент Украины Владимир Зеленский. Очевидно, это противоречит интересам “определенных людей”, которые и повлияли на результат голосования, считает Витренко.

“Не раскрою тайну, если скажу, что в парламенте есть депутаты, ориентированные на определенные олигархические группы. Они могут прислушаться к мнению Владимира Зеленского, но, когда видят определенные угрозы олигархическим интересам, идут вопреки позиции президента. Возможно, есть фактор политических амбиций определенных депутатов, которые тоже идут вразрез с программой президента”, – объяснил врио министра энергетики.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сообщал 23 февраля, что внутри парламентского монобольшинства продолжаются консультации по поводу предложения кандидатуры Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики. По словам Корниенко, на ближайшей пленарной неделе ВРУ может вновь рассмотреть вопрос о его назначении. Сам Витренко затрудняется спрогнозировать результаты возможного третьего голосования в зале парламента.

“Я не вел и не веду никаких переговоров с олигархами. Поэтому мне сложно прогнозировать политические процессы, которые в значительной степени зависят от их позиции. К сожалению! При этом, если до первого голосования для многих были непонятны мои планы, сейчас информации достаточно”, – подчеркнул он.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией “Слуга народа”. Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты во второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – за проголосовало 204 нардепа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут в третий раз вынести на голосование в Раду.

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