Кислица попросил ООН проверить экологический ущерб в ОРДЛО

23.02.2021, 19:50, Новости дня

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Донбасс стал потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Украинский дипломат напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты “Юнком” в городе Юнокоммунаровск Донецкой области, где советское правительство провело ядерный взрыв.

“В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта”, – добавил он.

По мнению Кислицы, пока Россия отвергает свое участие в конфликте на Донбассе, перспектива его мирного решения будет иллюзией.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Еще 62 мирных жителя получили ранения, среди них – 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.

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