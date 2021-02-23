Натуралист предупредил о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере

23.02.2021, 19:46, Новости дня

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В атмосфере Земли накопилась рекордная концентрация углекислого газа, подобного значения не было миллионы лет, сообщил исследователь-натуралист из Британии Дэвид Аттенборо.

«За последние 150 лет мир в среднем потеплел чуть более чем на градус Цельсия, и теперь наша атмосфера содержит такую концентрацию углекислого газа, которой не было в течение миллионов лет», – цитирует Аттенборо РИА «Новости».

Он обратился с призывом к мировому сообществу не допустить изменения климата, так как это станет самой большой угрозой безопасности миру, с которой когда-либо сталкивался человек. Если мир признает эту угрозу глобальной, то у человечества есть шансы принять своевременные меры.

Аттенборо пояснил, что говорит о повышении глобальной температуры, «опустошении океанов», изменению погоды по всей планете, превращению лесов в пустыни, затоплении городов и исчезновению множества видов.

«Что бы мы ни делали сейчас, некоторые из этих угроз, несомненно, станут реальностью в течение нескольких коротких лет. Другие могут при жизни сегодняшней молодежи разрушить целые города и общества, даже нарушить стабильность всего мира», – сказал он.

«Если мы продолжим идти нынешним путем, нам грозит крах всего, что обеспечивает нашу безопасность: производства продуктов питания, доступа к пресной воде», – подчеркнул Аттенборо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон.

Всемирная метеорологическая организация сообщала, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО заявляли, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.