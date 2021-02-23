“Несет реальную угрозу для жизни и здоровья”. Адвокат Стерненко попросил перевести его в Киев

23.02.2021, 18:56, Новости дня

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Украинский адвокат, партнер юридической фирмы “Миллер” Маси Найем 23 февраля подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы о переводе активиста Сергея Стерненко, который является клиентом компании, в Киев. Об этом сообщила пресс-служба юридической компании в Facebook.

“Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненка стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу для его жизни и здоровья”, – отметили в заявлении.

Юристы пояснили, что такая возможность предусмотренп приказом Министерства юстиции Украины от 25 апреля 2017 года.

“На рассмотрение заявления закон отводит три дня. Мы надеемся на объективное решение со стороны главы Одесского СИЗО в кратчайшие сроки. Известно также, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев”, – сообщили в посте.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/3764335430320213

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергей Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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