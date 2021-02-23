 

Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет

23.02.2021, 18:56, Новости дня
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Беременная блогер и победительница девятого сезона “Холостяка” на СТБ Дарья Квиткова 23 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха в Египте. 

Квиткова позирует, обхватив руками округлившийся живот.

“Два довольных человека”, – подписала она фото.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

22 февраля Квиткова сообщила, что они с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным отправились на отдых в Египет.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу “Холостяк”, ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. В ноябре супруги сообщили о покупке дома.

20 января 2021 года во время отдыха на Мальдивах пара объявила, что вскоре у них родится ребенок. 13 февраля, спустя неделю после возвращения в Украину, Квиткова и Добрынин узнали, что ждут сына. 

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим “Русского радио Украина”, в 2014-м начал работу на канале М1. В 2017 году был назначен главным редактором мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений. Брак с Добрыниным – первый в ее биографии.

Девятый сезон реалити-шоу “Холостяк” состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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