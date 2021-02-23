В ООН заявили, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц

23.02.2021, 18:56, Новости дня

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В 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Об этом в Facebook сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов погибли пять женщин и трое мужчин.

При этом гибель семи человек была зафиксирована на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Еще 62 мирных жителя получили ранения. Среди них 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.

Из них ранения на подконтрольной Украине территории получили восемь человек.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1837191006446934

По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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