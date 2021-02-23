 

В ООН заявили, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц

23.02.2021, 18:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Об этом в Facebook сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов погибли пять женщин и трое мужчин.

При этом гибель семи человек была зафиксирована на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Еще 62 мирных жителя получили ранения. Среди них 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.

Из них ранения на подконтрольной Украине территории получили восемь человек.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1837191006446934

По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

31.01 / Число задержанных на акциях в поддержку Навального выросло до 4,8 тыс. – правозащитники

01.02 / «Стоим с протянутой рукой» – Зеленский пожаловался, что Украину никто не хочет вакцинировать

30.06 / Обнаружен эффективный метод борьбы с неизлечимой болезнью

18.08 / Вдова Захарова назвала Ефремова убийцей

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

11.10 / Акция протеста в Минске: задержаны десятки демонстрантов

29.10 / Азербайджанские военные вплотную приблизились к городу Шуши в Карабахе

07.11 / Познер сказал, что ждет США после выборов

24.08 / Ростех представил нейросеть для управления группой боевых роботов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска