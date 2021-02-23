Оппозиция в Армении заблокировала здание полиции и потребовала встречи с главой ведомства

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23.02.2021, 18:52, Новости дня
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Оппозиционеры заблокировали задание полиции в центре Еревана и начали требовать встречи с главой ведомства Ваге Казаряном.

«Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчиненные», – сказал один из представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, передает ТАСС.

Также участники акции протеста, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре столицы, информирует РИА «Новости».

В конце февраля требовавшие отставки Пашиняна оппозиционеры перекрыли прилегающие к зданию кабинета министров улицы.

С ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.



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