В Киеве создадут координационный совет по вопросам предотвращения детской наркопреступности

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23.02.2021, 18:02, Новости дня
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В Киеве создадут координационного совета при киевском городском голове по вопросам предотвращения детской наркопреступности. Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами, сообщила пресс-служба Киевсовета.

В течение месяца должны сформировать состав и основные задачи координационной группы.

По мнению главы комиссии Александра Плужника, когда речь идет о наркопреступности, дети являются заложниками ситуации, поскольку “за действиями подростков в цепочке наркотрафика всегда стоят взрослые”. Но, как считает Плужник, меры по уменьшению уровня наркопреступности среди детей не отвечают актуальным требованиям.

“Город должен наладить эффективный механизм взаимодействия между правоохранительными органами, профильными структурными подразделениями КГГА и общественными организациями в направлении уменьшения уровня наркопреступности среди детей и подростков. Поскольку организация безопасности для всех жителей столицы, независимо от возраста, является одной из главных задач, которую должны решить городские власти”, – сказал он.

В заседании комиссии также приняли участие представители правоохранительных органов, КГГА, директора школ и представители родительских комитетов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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