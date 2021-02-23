МИД Украины требует наказать виновного в покушении на сотрудника консульства в Санкт-Петербурге

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23.02.2021, 18:02, Новости дня
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Украина требует у России обеспечить охрану своих дипломатических учреждений на территории РФ. Об этом 23 февраля в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“МИД выразил протест за покушение на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных”, – отметили в сообщении.

МЗС висловило протест @MID_RF через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони * дипустанов. pic.twitter.com/RD9Uoe7gpZ

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 23, 2021

Нападение на сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге произошло 19 февраля. Два ножевых ранения получил пограничник, который вохраняет дипломатическую миссию Украины. Нападавший оказался гражданином России.

Нападавшим оказался Назара Смоленский. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 21 февраля избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. По информации пресс-службы, Смоленский нанес сотруднику Генконсульства Украины два удара – в пах и в бердро. Мужчина ранее был судим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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