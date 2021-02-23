 

“Боже, какие глаза у тебя голубые”. Каминская показала тренировку с Дикусаром

23.02.2021, 18:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская 23 февраля в Instagram Stories разместила серию видео, на которых запечатлена в зале во время совместной репетиции с хореографом Дмитрием Дикусаром.

“Боже, какие глаза у тебя голубые. Голубее, чем у меня. Хорошо, что только глаза”, – позируя с Дикусаром перед камерой, отметила Каминская.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Каминская и Дикусар принимали участие осенью 2020 года в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. Они покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.

После этого Дикусар заявил, что они с Каминской не прекратили тренировки. “Хочу, чтобы Слава сама собой гордилась и увидела, какой красоткой может быть на паркете”, – объяснил тогда Дикусар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / “Это самая низкая цена”. Шмыгаль назвал стоимость газа для населения в октябре

19.09 / Lego хочет уйти от пластика к 2025 году

14.02 / Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске

04.08 / Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США

25.11 / В США заметили усиление влияния РФ благодаря вакцине

10.08 / Возобновились полеты из РФ на курорты Турции

18.02 / Ученые подтвердили, что можно создавать улучшенные антитела против рака

21.11 / Давиденко: Хватит записывать эти тупые видосики – поговорите со страной честно

06.01 / “Ты единственный человек, за которым так сильно плакала”. Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине

04.10 / Протесты в Беларуси. СМИ сообщили о задержанных, в Минске закрыты станции метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска