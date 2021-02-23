На основную сессию ВНО 2021 уже зарегистрировалось почти 150 тыс. человек – Минобразования

23.02.2021, 18:02, Новости дня

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Начиная с 1 февраля для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) и государственной итоговой аттестации зарегистрировались 149 540 человек. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Участники ВНО избрали 611 220 тестирований. Самый популярный предмет – математика, его выбрали 117 811 человек. В тройке популярных предметов также история Украины (115 707 человек) и украинский язык и литература (102 371 человек, 46 077 – зарегистрировались для тестирования по украинскому языку).

Самая большая доля зарегистрированных на 23 февраля – в Харьковской и Полтавской областях (57% и 54% соответственно), менее всего в Хмельницкой области (19%).

В Минобразования отметили, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат. Ели в нем обнаружена ошибка некоторых персональных данных, участник ВНО может внести изменения до 5 марта 2021 года.

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая (тестирование по химии) до 15 июня (тестирование по географии).

Регистрация на основную сессию ВНО началась 1 февраля и продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным.

Участники тестирования должны будут подать документы для регистрации в учебных заведениях (для выпускников этого учебного года) или в региональных центрах оценивания качества образования (для выпускников прошлых годов).

Комплект документов включает оформленную на сайте регистрационную карту, копию паспорта, копию документа о полном среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет), другие документы при необходимости (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Дополнительный период регистрации на ВНО будет действовать с 6-го по 18 мая, а дополнительная сессия оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

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