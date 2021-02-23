Медики в Греции заявили о пяти серьезных случаях побочных эффектов от вакцинации

23.02.2021, 17:58, Новости дня

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Греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, рассказала председатель национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.

«Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией», – цитирует профессора РИА «Новости».

В Греции вакцинацию начали 27 декабря, в стране уже сделано более 730 тыс. прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.