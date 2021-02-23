 

Байден – «за год пандемии погибло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войны, вместе взятые»

23.02.2021, 16:22, Новости дня
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«По-настоящему мрачная, душераздирающая веха» — так прокомментировал американский президент Джо Байден тот факт, что в США от COVID-19 погибло уже более 500 тыс. человек. Он также добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войны, вместе взятые.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Каждый день я получаю небольшую карточку. Я ношу её в кармане вместе с моим рабочим расписанием. На ней указано число американцев, заразившихся COVID-19, а также умерших от этой болезни.

Сегодня у нас по-настоящему мрачная, душераздирающая веха — смерть 500 071 человека. За год пандемии погибло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войны, вместе взятые. От вируса (в США. — ИноТВ) погибло больше людей, чем в любой другой стране мира.

Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.



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