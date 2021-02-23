«Это не по-американски» – Помпео прокомментировал закулисные переговоры Керри с Ираном

23.02.2021, 16:22, Новости дня

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В последние три года бывший госсекретарь США Джон Керри принимал участие в закулисных переговорах с представителями Ирана с целью подрыва внешней политики администрации Трампа, пишет Fox News, ссылаясь на новый отчёт. По словам бывшего госсекретаря США Майка Помпео, Керри не смирился с проигрышем на выборах и поступил «не по-американски», пытаясь сорвать внешнеполитическую повестку Трампа.

Что ж, ещё один день — ещё одно вранье от нашего уважаемого «климатического царя» Джона Керри. Годами он клялся, что никогда не пытался подорвать деятельность Госдепа США в период правления Трампа путём закулисных переговоров с Ираном. Вот его слова, сказанные в 2019 году.

ДЖОН КЕРРИ, бывший госсекретарь США: Я встретил министра иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности: встреча была недолгой, продлилась несколько минут. Но я и слова не заявил о том, что они должны или не должны делать, это не моё дело. Я не вступаю ни в какие дипломатические переговоры по этому вопросу. Я не проводил никаких закулисных переговоров с тех пор, как было принято решение о выходе из ядерной сделки.

Оказалось, что слова Керри были не такими уж правдивыми. Согласно новому отчёту, сотрудники новой администрации Байдена, включая Роберта Малли и самого Керри, за последние три года неоднократно встречались с главой иранского МИД с открытым намерением подрыва внешнеполитической повестки Дональда Трампа в Иране.

К нам присоединяется бывший госсекретарь США Майк Помпео. Мистер Помпео, я проверила свой календарь — и сегодня исполняется ровно год с тех пор, как вы вернулись из большой поездки, в ходе которой вы посетили Оман, Саудовскую Аравию, Африку и Мюнхенскую конференцию по безопасности. И на этой конференции присутствовали Джон Керри и представители Ирана: мы знали, что между ними происходят закулисные переговоры, но тогда они открещивались от этого. Теперь хотелось бы узнать вашу реакцию на это новое признание.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Да, я помню это поездку, помню, как видел там представителей Ирана и госсекретаря Керри. Честно говоря, мы все знали, что происходит. Это не по-американски. Это очень неприятно, это неправильно. Они проиграли выборы — и им следовало просто сойти со сцены. Вместо этого они попытались подорвать то, что народ США выбрал в качестве своей политики. И эта политика поддерживала безопасность США. Но в конечном итоге хорошо то, что наша политика на Ближнем Востоке была успешной. Мы создали сильную коалицию для сокрушения иранского режима, создали коалицию стран Персидского залива, подписавших Авраамские соглашения, ставшие источником мира и стабильности на Ближнем Востоке. Наша политика сработала, и это грустно, что Джон Керри был настолько не готов сойти со сцены, что дошёл до попыток подрыва деятельности Дональда Трампа и его команды.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.