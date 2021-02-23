 

TVE об убийстве посла Италии в Конго – «очередная жертва затянувшегося конфликта»

23.02.2021, 16:22, Новости дня
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В Демократической Республике Конго умер итальянский посол Лука Аттанасио, который в составе конвоя Стабилизационной миссии ООН попал в засаду на северо-востоке страны, передаёт TVE. Дипломат был ранен и доставлен в госпиталь города Гомы, где позднее скончался. Таким образом Аттанасио, как отмечается в материале, стал очередной жертвой давнего конфликта в этом регионе.

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио приехал в эту африканскую страну в 2017 году. Сегодня он стал одной из жертв засады на конвой Стабилизационной миссии ООН. Карабинер и конголезский водитель, которые его сопровождали, также были убиты.

КАРЛИ НЗАНЗУ, губернатор провинции Северное Киву: Вначале они убили водителя-конголезца, оставшаяся часть конвоя была отведена в лес.

В перестрелке между военными и вооружённой группировкой посол был ранен. Он умер в госпитале города Гома на северо-востоке страны. Эта неспокойная территория находится неподалёку от границ с Руандой и Угандой. На ней действует несколько вооружённых группировок.

Евросоюз осудил это нападение. Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя выразила свою солидарность с Италией.

ЛУИДЖИ ДИ МАЙО, министр иностранных дел Италии: Мы активизируем все компетентные структуры, чтобы как можно скорее выяснить правду об этом трусливом нападении.

У 43-летнего Луки Аттанасио остались жена и трое дочерей. Он стал очередной жертвой затянувшегося конфликта на северо-востоке Демократической Республики Конго, из-за которого силы Стабилизационной миссии ООН развернули здесь уже более 15 тысяч военных.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2021 года.



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