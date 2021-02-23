Режиссер “Белорусского вокзала” Смирнов: Только в 1965 году – через 20 лет после войны – 9 мая объявили выходным днем, Днем Победы, и появились льготы для фронтовиков

23.02.2021, 16:14, Новости дня

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В СССР стали праздновать 9 мая как День победы только через 20 лет после взятия Берлина в 1945 году. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сообщил российский режиссер и актер Андрей Смирнов, снявший фильм “Белорусский вокзал”.

По его словам, об этом тогда просил в том числе и отец режиссера, который в прямом телеэфире читал рассказы о “неизвестных героях” войны.

“Дело в том, что День победы был обыкновенным рабочим днем. …Когда стало приближаться 20-летие победы, отец был очень озабочен этим вопросом – он дважды или трижды писал по этому поводу записки в ЦК партии, где объяснял, что необходимо отмечать этот день, это большой праздник, сыграл огромную роль в жизни нашего народа”, – сказал Смирнов.

Режиссер отметил, что его отец предлагал ввести льготы для фронтовиков и объяснял, что “люди, которые были в плену, на 99% ни в чем не виноваты перед Родиной”, так как к врагу они “попадали в жутком состоянии, как правило, раненые, без сознания”.

“И это возымело действие. Именно в 1965 году к 9 мая вышло подробное постановление Совета Министров (естественно, исходило все из Центрального комитета партии), в котором, во-первых, объявлялся выходным днем 9 мая, День Победы, во-вторых, заодно объявили выходным днем 8 марта. Оно тоже было рабочим днем, а тут было сказано, что это как бы в память о заслугах советских женщин в тылу и на фронте. И обширное постановление правительства, где появились льготы для фронтовиков. Ну, льготы – в смысле, очередь на квартиру… Люди, прошедшие фронт, должны были получать квартиры. Льготы на лекарства, на медицинское обслуживание. И с этого момента – с 1965 года – люди, прошедшие плен, перестали себя чувствовать изгоями”, отметил Смирнов.

Он считает, что именно тогда, в 1965 году, случился “перелом в сознании нации и государства”.

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ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Андрей Смирнов родился в 1941 году в Москве. Его отец – писатель Сергей Смирнов, автор книги “Брестская крепость”, лауреат Ленинской премии.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В Советском Союзе и сейчас в России 9 мая считают завершением Великой Отечественной войны.



Дмитрий ГОРДОН

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