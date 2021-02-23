Шмыгаль поручил верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий Украины

23.02.2021, 15:20, Новости дня

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23 февраля в Украине в режиме онлайн состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором был рассмотрен вопрос финансовой стабилизации энергорынка. Об этом проинформировал сайт Кабинета Министров.

Председательствующий на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, совместно с НАК “Нафтогаз України” верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий.

“В то же время Антикризисный энергетический штаб на базе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования”, – говорится в сообщении.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа.

В начале отопительного сезона, в октябре, “Нафтогаз” предупреждал о долгах производителей тепла из города Киева, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.

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