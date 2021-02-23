 

В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

23.02.2021, 15:20, Новости дня
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В биосферном заповеднике “Аскания-Нова” в Херсонской области опять массово гибнут птицы, Госпотребслужба выясняет причины. Об этом говорится в сообщения Госпотребслужбы в Facebook.

“На территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц: кряква – 38; утка огарь (краснокнижная) – 32; грачи – 75; галки – 42”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dpsskherson/posts/4041279485902547

Это уже второй за год случай массовой гибели птиц в заповеднике. 10 января сообщалось о гибели 185 серых журавлей, позже число погибших птиц выросло до 208.

Тогда экоинспекция выяснила, что птицы в результате отравления. Они съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях – так аграрии борются с нашествием грызунов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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