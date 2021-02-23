 

Кличко предложил провести депутатские слушания по концепции Мемориала в Бабьем Яру до голосования

23.02.2021, 15:20, Новости дня
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Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яру. Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета, сообщает сайт политика.

Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекта.

“Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд “Бабий Яр” представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета”, – сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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