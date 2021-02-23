Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи

23.02.2021, 15:16, Новости дня

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили кооперацию стран в военно-промышленном комплексе.

«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского лидера БелТА.

Также лидеры стран обсудили выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.

Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.