На фасаде здания Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу

23.02.2021, 14:26, Новости дня

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На фасаде здания Харьковского горсовета установят мемориальную доску бывшему мэру города Геннадию Кернесу. Такое решение приняла 23 февраля городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщила пресс-служба горсовета.

Средства на установку доски не будут взяты из бюджета, заявил первый заместитель мэра Александр Новак.

Кернесу хотят посмертно присвоить звание почетного гражданина города Харькова.

Также комиссия приняла решение об установке мемориальной доски в честь доктора химических наук, первого проректора Харьковского национального университета имени Василия Каразина Юрия Холина. Доску установят на фасаде школы №136, где он учился.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года.

Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Внеочередные выборы мэра Харькова из-за смерти Кернеса должны состояться осенью 2021 года.

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