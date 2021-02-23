Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23.02.2021, 13:28, Новости дня

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Президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Солдаты роты почетного караула установили венок к Могиле Неизвестного Солдата, после чего Путин поправил на нем ленты и почтил память павших воинов минутой молчания. После исполнения гимна РФ президент поклонился могиле, затем цветы возложили ветераны ВС и курсанты военных учебных заведений, свидетельствует видео ТАСС.

Тем временем копию Знамени Победы площадью 200 кв. м развернули в День защитника Отечества в городе Уссурийск Приморского края.

«В акции приняли участие более 200 уссурийцев – это суворовцы, юнармейцы и военнослужащие 5-й армии округа, представители общественности. Размер копии Знамени Победы составил 20 на 10 м», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Организатором мероприятия выступила всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.

В Красноярске на мемориале Победы возложили цветы к Вечному огню в память о тех, кто погиб в разные годы, защищая Родину.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Усс, спикер ЗС Дмитрий Свиридов, митрополит Пантелимон, а также депутаты, военослужащие красноярских гарнизонов, правоохранители, члены советов ветеранов и другие горожане, передает «АиФ-Красноярск». Память погибших солдат почтили минутой молчания, прозвучал троекратный салютный залп почетного караула.

23 февраля в сквере-мемориале «Журавли над Ильменем» города Якутска состоялась торжественная церемония возложения живых цветов, посвященная 78-летию со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия минутой молчания почтили память воинов-якутян 19-й отдельной лыжной бригады 27-й армии Северо-Западного фронта.

От имени руководства республики присутствующих приветствовал заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей Местников.

«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о героическом подвиге советского народа, якутян, которые с самого начала Великой Отечественной войны принимали активное участие в битве с врагом. Совсем молодые ребята, которые строили планы на жизнь, создавали семьи, думали об учебе, взялись за оружие и пошли защищать свою Родину. И многие из них остались на полях сражений, отдав свои жизни за независимость, за свободу советского народа», – передает официальный портал правительства Якутии слова Местникова.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начались во вторник в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Основные из них проводят военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в пресс-службе ВВО.

На Камчатке военнослужащие вместе с ветеранами и студентами учебных заведений полуострова возложили венки и цветы у обелиска памяти Курильского десанта, у памятников Петру Ильичеву и Николаю Вилкову, а также возле памятника экипажу подводной лодки Л-16. По уже сложившейся традиции накануне праздника военнослужащие соединений ТОФ, дислоцированных в регионе, возложили венки и цветы к памятникам павшим защитникам Отечества. В соседней Сахалинской области на территориях большинства скверов и площадей областной столицы во вторник развернутся масштабные игровые, творческие и спортивные мероприятия.

Во Владивостоке праздничные мероприятия начнутся с памятных церемоний. В полдень гирлянды и цветы торжественно возложат к Вечному огню на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота», а затем к стеле «Владивосток – город воинской славы». После этого городской праздник начнется на центральной площади столицы Приморья, где будут работать несколько локальных площадок. Гости праздника также смогут посетить выставку-ярмарку аксессуаров и предметов быта эпохи Средневековья и увидеть исторические костюмы. Еще одна выставка будет посвящена боевой технике, здесь будут представлены автомобили, стоящие на вооружении российской армии.

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