 

На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca

23.02.2021, 13:28, Новости дня
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Первая партия вакцины Covishield против коронавируса в количеств 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в аэропорт Борисполь под Киевом.

Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля и стала первой зарегистрированной, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24». Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней.

Ожидается, что через несколько суток на Украине начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны.

Напомним, в воскресенье украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину.



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