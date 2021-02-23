 

Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын

23.02.2021, 12:38, Новости дня
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Беременная жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 22 февраля в Instagram разместила видео, на котором запечатлен момент, когда они с мужем, открыв коробку, по цвету вылетевших гелиевых шаров узнали, что у них родится сын.

– Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за полчаса до открытия коробки просто плакала. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни, – описала пережитые эмоции жена артиста.

Павлик перед тем, как открыть коробку, трижды перекрестился, а после пожал руке жене и вручил ей цветы.

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.



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