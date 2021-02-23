 

Подоляк объяснил, почему Зеленский говорил о роспуске Рады на встрече с руководством “Слуги народа”

23.02.2021, 12:38, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. Об этом в комментарии “РБК-Украина” 23 февраля заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления Зеленского о возможном роспуске парламента на встрече с руководством фракции “Слуга народа”.

“Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента – это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений”, – сказал Подоляк.

О том, что Зеленский пригрозил руководству “Слуги народа” распустить парламент, 23 февраля сообщило “РБК-Украина”. По словам собеседников, Зеленский хочет, чтобы парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с его предложениями от 18 февраля 2021 года (№ 4531).

Нардепы должны рассмотреть этот закон на внеочередном заседании 23 февраля в 12.00.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предлагает убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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