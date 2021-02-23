Дело экс-замглавы Генштаба Арсланова передали в центральный аппарат СК
23.02.2021, 11:40,
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Дело бывшего замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, передано из Главного военно-следственного управления в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Дело самого Арсланова и нескольких человек, проходящих по его делу обвиняемыми, передано в центральный аппарат СК РФ для дальнейшего расследования. Надзор за его ходом будет осуществлять Генеральная прокуратура», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, генерал-полковник Халил Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ в апреле. 7 февраля 2020 года суд арестовал его по обвинению в мошенничестве. Арсланов считает, что уголовное дело против него возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил». Позже Арсланова обвинили в попытке выкупить материалы своего дела. 1 сентября Арсланову было предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере.
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