Окружной админсуд Киева просят отменить регистрацию ГБР

23.02.2021, 10:50, Новости дня

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Окружной административный суд Киева просят отменить регистрацию Государственного бюро расследований Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 22 февраля.

Истцом указан Владимир Богатырь, ответчиками – ГБР, Печерская районная в городе Киеве государственная администрация, Соломенская районная в городе Киеве государственная администрация, третьим лицом – Министерство юстиции Украины.

“Истец, в частности, просит суд отменить и признать недействительными государственную регистрацию ГБР, учредительные документы и все изменения в них, а также прекратить юридическое лицо – Государственное бюро расследований – путем внесения записи об отмене государственной регистрации бюро. Истец отмечает, что ГБР не находится по юридическому адресу, который внесен в Единый государственный реестр предприятий и организаций, а несоответствие адреса регистрации и фактического места нахождения бюро влияет на определение подсудности дел при обжаловании решений сотрудников ГБР”, – говорится в сообщении.

Суд решает вопрос открытия производства по иску.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. В ноябре 2018 года ГБР официально начало работу.

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