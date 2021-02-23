 

Окружной админсуд Киева просят отменить регистрацию ГБР

23.02.2021, 10:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Окружной административный суд Киева просят отменить регистрацию Государственного бюро расследований Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 22 февраля.

Истцом указан Владимир Богатырь, ответчиками – ГБР, Печерская районная в городе Киеве государственная администрация, Соломенская районная в городе Киеве государственная администрация, третьим лицом – Министерство юстиции Украины.

“Истец, в частности, просит суд отменить и признать недействительными государственную регистрацию ГБР, учредительные документы и все изменения в них, а также прекратить юридическое лицо – Государственное бюро расследований – путем внесения записи об отмене государственной регистрации бюро. Истец отмечает, что ГБР не находится по юридическому адресу, который внесен в Единый государственный реестр предприятий и организаций, а несоответствие адреса регистрации и фактического места нахождения бюро влияет на определение подсудности дел при обжаловании решений сотрудников ГБР”, – говорится в сообщении.

Суд решает вопрос открытия производства по иску.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. В ноябре 2018 года ГБР официально начало работу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Объем онлайн-торговли в Москве вырос в 3,5 раза

15.07 / Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

23.01 / Призывы создать в США новую тайную полицию опаснее «бунта» в Капитолии

07.09 / Бренд Nissan выпустил тизер для нового спорткара Z

09.11 / Компания Jaguar подняла цены на кроссоверы E-Pace и F-Pace в России

22.02 / Эксперт раскрыл, как банки используют данные о местоположении клиентов

24.09 / Политолога Шклярова могли заразить коронавирусом в СИЗО

30.07 / Суд продлил домашний арест Ефремову

07.02 / На границе со Словакией задержали трех нелегальных мигрантов – Госпогранслужба

25.12 / Новым главой партии Саакашвили стал организатор антироссийских акций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска