 

Tesla за две недели заработала на биткоинах больше, чем на продаже авто за 2020 год

23.02.2021, 9:58, Новости дня
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Американский производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, за две недели 2021 года заработал на биткоинах больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже своих автомобилей. Об этом 20 февраля сообщило издание The Times.

По подсчетам издания, на криптовалюте компания уже заработала $930 млн, при том что общая прибыль компании в прошлом году составляла только $721 млн.

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс., и продолжала расти, пока 20 февраля не достигла рекордной отметки в $57 тыс. Сам Маск курс биткоина считает завышенным.

По состоянию на утро 23 февраля курс биткоина обвалился на 12% и составил $49 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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