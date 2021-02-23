В Грузии спецназ задержал главу партии Саакашвили

23.02.2021, 9:58, Новости дня

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В Тбилиси силовики задержали главу оппозиционной партии “Единое национальное движение” (ЕНД) Нику Мелию. Об этом 23 февраля проинформировал “Рустави 2”.

По данным телеканала, спецназ взломал дверь партийного офиса, где Мелия находился вместе с другими лидерами оппозиции. В ходе операции силовики использовали слезоточивый газ.

Идет противостояние между офисом ЕНД, правоохранительными органами и сторонниками Ники Мелии, отмечает “Рустави 2”. Есть задержанные, кроме Мелии.

В заявлении МВД Грузии сказано, что силовики выполняли решение суда, а присутствовавшие на месте событий, несмотря на “многочисленные предупреждения”, “не подчинились законному требованию полиции и оказали сопротивление”.

“Полиция применяла принуждение, соразмерную силу, предусмотренную законом, и специальные средства”, – говорится в заявлении.

“Единое национальное движение” основано экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который проживает сейчас в Украине.

Мелия проходит по делу о штурме парламента страны 20 июня 2019 года, его называют одним из организаторов штурма.

17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

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