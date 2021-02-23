В США от коронавируса умерло более 500 тыс. человек

23.02.2021, 9:58, Новости дня

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В США от коронавируса умерло 500 тыс. 224 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

США занимают первое место в мире по распространению COVID-19, в стране подтвердили почти 28,2 млн случаев инфицирования.

На втором месте – Индия (11 млн заболевших, 156,5 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (10,2 млн заболевших, 2471, тыс. умерших, 9,1 млн выздоровевших), на четвертом – Великобритания (4,1 млн заболевших, почти 121 тыс. умерших), на пятом – Россия (4,1 млн заболевших, 82,3 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Всего в мире коронавирус подтвердили у 111,7 млн человек, 2 млн 474 тыс. заболевших умерло.

Президент США Джо Байден отметил, что за год от пандемии коронавируса погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых. В Белом доме почтили память погибших минутой молчания.

Газета The New York Times 21 февраля напечатала на первой полосе 500 тыс. точек в память об умерших от коронавируса американцах. Точки расположены в хронологическом порядке по мере увеличения количества жертв вируса.

https://www.facebook.com/nytimes/photos/a.283559809998/10152613665354999/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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