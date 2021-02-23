Россиянина Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки

23.02.2021, 9:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин временно не будет играть из-за сообщений об избиении девушки, сообщили СМИ.

Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

«Панарин уходит в вынужденный отпуск из-за утверждений о том, что он избил 18-летнюю девушку в 2011 году», – передает РИА «Новости» сообщение журналиста Ларри Брукса.

В официальном заявлении «Рейнджерс» указывается, что все обвинения Панарин отрицает.

«Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории, это явная тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий потрясен и обеспокоен, и ему нужно какое-то время отдохнуть от команды. «Рейнджерс» полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним, чтобы определить источник этих необоснованных обвинений», – говорится в сообщении.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила полную поддержку Панарину.

«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и продолжим следить за ситуацией», – говорится в заявлении НХЛ.

Агент Панарина Пол Теофанос также отверг обвинения в адрес хоккеиста.

«Я категорически отрицаю эти ложные обвинения, исходящие из РФ в отношении Панарина. Это все ложь», – сказал Теофанос.

«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», – сообщил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, в 405 матчах на его счету 153 шайбы и 280 результативных передач. На данный момент Панарин является лучшим бомбардиром клуба, набрав в 14 матчах 18 очков (5 голов+13 передач).