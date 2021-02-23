 

Злоумышленника, который застрелил в Харькове мужчину, задержали – полиция

23.02.2021, 8:00, Новости дня
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Вероятный убийца 40-летнего мужчины, погибшего 22 февраля в Харькове, задержан. Об этом вечером того же дня проинформировала полиция Харьковской области.

“Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начальник Следственного управления полиции региона Сергей Чиж рассказал, что, по данным следствия, убийство могло произойти из-за долга, сообщило Общественное.

“Между потерпевшим и преступником произошел конфликт. Преступник достал пистолет и выстрелил в район головы… Следствие установило только один выстрел”, – объяснил Чиж.

Убийство произошло 22 февраля около 19.40 на улице Отакара Яроша в Харькове.

Местное издание Newsroom сообщило со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, что жертва – Борис Б, а вероятный злоумышленник – Александр Ч.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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