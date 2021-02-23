DM – «политика раскола» — шотландское правительство раскритиковали за траты на новый референдум о независимости

23.02.2021, 6:30, Новости дня

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Исполнительный комитет правящей Шотландской национальной партии (SNP) решил зарезервировать из бюджета £600 тыс на подготовку к проведению повторного референдума о независимости. Идея вызвала недовольство у оппозиции, которая обвинила руководство страны в том, что оно не уделяет достаточного внимания насущным вопросам и стремится посеять раздор в обществе, передаёт Daily Mail.



Reuters

Руководство правящей Шотландской национальной партии (SNP) обвинили в «отрыве от реальности». Поводом стало решение её исполнительного комитета зарезервировать из неприкосновенного запаса £600 тыс на проведение повторного референдума о независимости, пишет Daily Mail.

Оппоненты считают, что партия первого министра Шотландии Николы Стёрджен пытается отвлечь внимание публики от пандемии. По их мнению, выделяя эту «огромную сумму» на подготовку к новому голосованию, SNP демонстрирует своё стремление вернуть страну к «политике раскола».

«Это ясно показывает приоритеты SNP. В то время как Шотландия продолжает бороться с пандемией, они упорствуют в продвижении планов по проведению безрассудного референдума, возможно, уже в этом году», — полагает лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс.

«Мы должны сосредоточиться на сохранении успеха программы вакцинации и борьбе за защиту работы и средств людей к существованию. Вместо этого Никола Стёрджен и другие высокопоставленные представители SNP раз за разом отказываются исключать проведение незаконного референдума в 2021 году», — подчёркивает Росс, утверждая, что только голосование за его партию на майских выборах поможет сплотить Шотландию.

«Это решение показывает оторванные от реальности приоритеты SNP. Люди теряют свои жизни и средства к существованию, но националисты хотят уделить первостепенное внимание повторному референдуму о выходе из Великобритании», — рассуждает директор кампании Scotland in Union Памела Нэш, которая выступает за единство Соединённого Королевства.

«И, несмотря на то, что они потратили сотни тысяч фунтов на свое негативное видение нашей страны, лидеры SNP всё ещё не могут ответить на самые основные вопросы. Например, какую валюту будет использовать отделившаяся Шотландия. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как разделить людей, нам нужны политики, полные решимости объединять», — добавляет она.

В SNP не замедлили отреагировать на критику. «Дуглас Росс — бессовестный лицемер, — заявил представитель партии. — Мы продолжаем повседневную работу по восстановлению Шотландии, в то время как они тратят миллионы на пропаганду о сохранении Союза. Вопрос на выборах в мае будет заключаться в следующем: кто имеет право решать, какой страной мы должны быть после пандемии — народ Шотландии или Борис Джонсон?»