В Марокко найдена окаменелость доисторической рыбы возрастом 66 млн лет
23.02.2021, 6:26,
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Археологические раскопки на территории Марокко привели к очередному крупному научному открытию. Ученые обнаружили древнейшую окаменелость, в которой сохранились останки рыбы, жившей 66 миллионов лет назад.
По мнению исследователей, данное морское существо относится к целакантам и может считаться прародителем акул. Новость состоит в том, что ранее ученые полагали, якобы данный вид вымер гораздо раньше, вместе с динозаврами.
Также удалось установить, что в длину данная рыба составляла более пяти метров. С виду она была очень похожа на современную белую акулу, говорят специалисты. Исследования найденной окаменелости продолжаются. Ученые рассчитывают в результате ответить на ряд важных для науки вопросов.
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