 

Минск пригрозил Западу мерами в сфере нацбезопасности

23.02.2021, 5:58, Новости дня
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Минск примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, помощник министра Олег Воинов.

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», – передает слова Воинова РИА «Новости».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется.

В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.



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