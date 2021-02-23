 

Боррель счел санкции против РФ результатом его визита в Москву

23.02.2021, 5:58, Новости дня
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению стран ЕС против России.

По его словам, «реакция РФ действительно способствовала единству государств-членов» ЕС. Он не исключил, что «без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям». Как сообщил Боррель, «поведение» Москвы «показало всем европейцам», что РФ и ЕС «находятся в состоянии конфронтации, потому что РФ этого хочет», передает РИА «Новости».

Боррель заявил, что «нужно было использовать средства», способные продемонстрировать не только «осуждение», но и «доступные меры». Он подчеркнул, что «впервые используется разработанный санкционный режим по нарушениям прав человека». Боррель добавил, что также впервые расширение санкций «происходит по предложению верховного представителя» ЕС по внешней политике.

Напомним, Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД РФ указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш».



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