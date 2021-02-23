Ученые напомнили о позитивном влиянии какао и шоколада

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23.02.2021, 5:32, Новости дня
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Британские специалисты из университета в Бирмингеме еще раз напомнили о позитивном влиянии на работу мозга человека таких продуктов, как шоколад и какао. Были проведены тщательные исследования, поясняют представители науки. В результате удалось доказать, что регулярное употребление в умеренных дозах какао и шоколада, который также содержит какао-бобы, улучшают работу человеческого мозга.

Флаванолы, являющиеся естественными растительными антиоксидантами, в большом количестве содержатся в какао. Они-то и очищают мелкие кровеносные сосуды, от состояния которых во многом зависит работа мозга.

Как утверждают ученые, данное позитивное воздействие подтверждено многочисленными экспериментами, в которых принимали участие добровольцы.



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