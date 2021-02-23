Жизнь на Земле возникла не случайно

23.02.2021, 5:32, Новости дня

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Уровень случайностей ничтожен в длинных цепочках ДНК, утверждают ученые из Мюнхенского университета. А ведь мы говорим только о самом простом строительном материале, из которого состоят живые организмы.

Немецкие исследователи опровергают теорию о том, что жизнь на Земле возникла якобы по случайному совпадению. По их мнению, даже вселенских чисел не хватило бы, чтоб создать из множества вариантов настолько совершенную конструкцию, как ДНК.

Тем более, невозможна вероятность случайного сохранения белка, а затем – удачной эволюции организмов от простейших до цивилизации, которая практически непрерывно шла по восходящей. Во всем этом процессе явно прослеживается упорядоченность и планомерность, но никак не случайность.