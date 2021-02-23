Парламент Ирана разрешил взять у РФ кредит на 5 млрд долларов

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23.02.2021, 5:04, Новости дня
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Парламент Ирана, рассматривая проект бюджета, разрешил правительству взять у РФ кредит максимум на 5 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

ISNA сообщает, что кредит нужен для финансирования ядерной и альтернативной энергетики, железных дорог. Кредит обсуждается еще с 2019 года, передает РИА «Новости».

В 2019 году министр энергетики Александр Новак сообщил, что Иран обратился к РФ с просьбой предоставить кредит на 2 млрд долларов. При этом он отметил, что с учетом ранее принятых решений по кредитам Ирану их общая сумма может составить около 5 млрд долларов.



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